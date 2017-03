O político e ministro da Polícia na região da Nova Gales do Sul, na Austrália, Troy Grant, infringiu a lei ao pegar no seu telefone e tirar uma fotografia enquanto conduzia. A situação pitoresca à sua frente, com uma ovelha dentro de um carro que estava da fila, despertou-lhe a curiosidade.

Heading home on the Newell stopped at upgrade works and then saw this. A ewe in the back out on a Saturday drive! pic.twitter.com/MBjHvFNaxr — Troy Grant (@troygrant) 18 de março de 2017

Depois de partilhar a fotografia no twitter, foi alertado para a ilegalidade que cometeu. Porque a lei australiana também proíbe o uso do telemóvel durante a condução.

Troy Grant decidiu então denunciar-se e dirigir-se à polícia, que é por si tutelada, enquanto ministro. O seu ato ilegal custou-se uma multa de cerca de 300 euros.

Isto serve como uma lembrança maciça. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o ministro da Polícia. Eu não sabia que o que eu estava a fazer ia contra a lei”, conta Grant à BBC.

De acordo com a lei que rege o código da estrada no Estado da Nova Gales do Sul, os condutores só podem usar os telemóveis se o aparelho estiver inserido num “kit mãos-livres”.