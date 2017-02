Um jovem casal autointitulado “Bonnie e Clyde islâmicos”, em alusão à dupla criminosa norte-americana dos anos 1930, foi acusado, esta quarta-feira, em Sydney de planear um ato terrorista, que alegadamente envolvia um ataque com faca naquela cidade australiana.

Sameh Bayda e a mulher Alo-Bridget Namoa, ambos com 19 anos, já estavam sob custódia, acusados de recolher documentos suscetíveis de facilitar atos terroristas.

As acusações de hoje seguem uma extensiva investigação dos agentes da unidade antiterrorismo da polícia estadual do estado Nova Gales do Sul e consultas contínuas com o departamento do Ministério Público da Commonwealth”, disse a polícia numa declaração.