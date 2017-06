Seis pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas este domingo, depois de terem sido atropeladas por um carro no exterior de um centro de desportos na cidade de Newcastle, em Inglaterra. A polícia diz que não há indícios que o acidente esteja relacionado com terrorismo.

Segundo a BBC, uma das crianças ficou ferida com gravidade. A condutora, de 42 anos, foi detida.

De acordo com a mesma fonte, “centenas de pessoas estariam no centro desportivo a celebrar o Eid al-Fitr, que marca o final do Ramadão” e estariam a deixar o local quando a mulher, que tinha estado na celebração, perdeu o controlo do carro.

O porta-voz do serviço de ambulância local revelou que levou "seis pessoas - três crianças e três adultos - para o hospital Royal Victoria em Newcastle".