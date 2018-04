Alek Minassian, de 25 anos, é o suspeito detido pelas autoridades após o atropelamento que matou 10 pessoas e feriu outras 15 em Toronto, no Canadá. O suspeito foi identificado pela polícia pouco depois do ataque, quando já se encontrava detido.

MEDIA ADVISORY: Alek Minassian, 25 -He will appear in court Tuesday, April 24, 2018 -10 am at 1000 Finch Avenue West court -Information on charges to be released at that time ^dh — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 24 de abril de 2018

As fotos e vídeos da detenção mostram um homem agressivo, que enfrenta um polícia empunhando o que parece ser uma pistola, ao lado de uma carrinha branca com a dianteira da carroçaria amolgada.

Em seguida, o homem larga o que tem na mão e é dominado e algemado sobre o ‘capot’ da viatura da polícia, antes de ser levado.

Alek Minassian, que estaria a estudar informática na Seneca College e o seu nome está ligado a equipas de programadores que criaram apps para smartphones, incluindo uma que procurava lugares de estacionamento na cidade.

A polícia tenta agora perceber o que levou Minassian a fazer o ataque e as suas contas nas redes sociais podem ser a resposta a essa pergunta.

O que levou Minassian a fazer o ataque?

“A rebelião dos Incel já começou. Vamos derrubar todos os Chads e as Stacys. Deem vivas ao Supreme Gentleman [Supremo Cavalheiro] Elliot Rodger!“

A mensagem deixada numa conta de Facebook que as autoridades acreditam ser do suspeito parece explicar o porquê de Alek Minassian ter avançado contra os peões.

A polícia está agora a tentar confirmar se a conta pertence a Minassian e, a confirmar-se, pode ajudar a perceber os problemas de saúde mental do suspeito.

Isto porque as palavras escolhidas para o texto remetem para um atropelamento semelhante, em 2014, levado a cabo por Elliot Rodger, de 22 anos, que matou seis pessoas, e feriu outras 14, depois de se queixar de que as mulheres não queriam sair com ele.

De acordo com a imprensa internacional, Incel é a junção de involuntarily e celibate, ou seja, “celibatários involuntários” - aqueles que vivem em abstinência sexual sem querer, uma vez que as mulheres (ou homens) não dão seguimento aos avanços. Já Chads e Stacys estão, na cultura pop norte-americana, associados as jovens sexualmente ativos e grande popularidade entre os seus pares.

Na mesma conta de Facebook, o suspeito do ataque de segunda-feira terá referido Elliot Rodger, o que leva a polícia a suspeitar que Minassian padece de problemas mentais.