Quatro pessoas morreram, entre elas um bebé de poucos meses, e cerca de 20 ficaram feridas, depois de um carro ter atingido transeuntes na movimentada baixa de Melbourne, informou a polícia australiana, que descartou a hipótese de terrorismo. Entre os feridos, cinco pessoas estão internadas "em estado grave".

Victoria Police can confirm today's Melbourne CBD incident is not a terrorist incident. To clarify, the term CT stands for Counter Terrorism — Victoria Police (@VictoriaPolice) January 20, 2017

Segundo avança a CNN, quatro crianças deram entrada no hospital pediátrico Royal Children. Entre elas estava o bebé que acabou por morrer. Os restantes menores têm dois, nove e 12 anos de idade.

Quanto aos restantes feridos, os cinco "em estado grave" estão a ser assistidos no Hospital Alfred, em Melbourne, enquanto os restantes foram levados para o Royal Hospital. Os feridos graves eram inicialmente seis, mas um acabou por falecer já no hospital, fazendo subir para quatro o número de vítimas mortais do incidente.

O automóvel estava a ser perseguido pela polícia quando entrou numa área exclusiva para pedestres, atingindo transeuntes numa famosa artéria comercial da segunda maior cidade da Austrália.

O delinquente foi detido. Não há, neste momento, qualquer ameaça adicional para a população”, afirmou a polícia do estado de Victoria, do qual Melbourne é capital, garantindo que a situação está “sob controlo”.

A polícia do estado de Victoria indicou ainda que acredita que o incidente está relacionado de alguma forma com um esfaqueamento que ocorreu durante a madrugada no subúrbio de Windsor, que deixou uma vítima em estado crítico. Algumas horas depois soube-se que esta vítima, era o irmão do condutor.

Segundo a estação de televisão 7News, que cita o Comissário da Polícia Graham Ashton, o condutor foi identificado como sendo James Gargasoulas. O suspeito já era conhecido das autoridades devido a incidentes relacionados com consumo de droga e problemas mentais.

Imagens televisivas mostraram um carro vermelho danificado, com as portas dianteiras abertas e o para-brisas partido, e o que parece ser um carrinho de bebé virado ao contrário.

Agentes fortemente armados foram destacados para a zona, no coração da cidade que acolhe nesta altura o Open da Austrália.