O ator John Mahoney, conhecido pela famosa série "Frasier", morreu, este domingo, aos 77 anos. A notícia foi avançada por um representante do ator e confirmada pela sua companhia de teatro.

Conhecido por interpretar Martin Crane, o pai do protagonista na premiada série norte-americana "Frasier" morreu em Chicago, nos EUA, numa unidade de cuidados paliativos. As causas exatas da sua morte não são ainda conhecidas.

John Mahoney nasceu em Blackpool, Inglaterra, mas foi para os Estados Unidos aos 19 anos. Começou sua carreira de ator aos 40 anos, tendo ganho um prémio pelo seu papel em "The House of Blue Leaves", uma produção da Broadway.

O ator interpretou Martin Crane, pai do Dr. Frasier Crane, durante 11 temporadas seguidas, entre 1993 e 2004, papel que lhe valeu duas nomeações para os prémios Emmy e para os Globos de Ouro e, ainda, um prémio de elenco do Screen Actors Guild.

John Mahoney participou ainda em filmes como "Não Digas Nada", "Jovens Em Delírio" e "A Descoberta do Primeiro Amor".

Nas redes sociais, são já várias as publicações de homenagem ao ator.

It is with our deepest sorrow that we share the news that ensemble member of 39 years John Mahoney passed away. Tonight’s opening night performance of You Got Older has been cancelled. We are instead inviting all to gather in Front Bar this evening. All are welcome to join us. pic.twitter.com/k8yrrR7ICA — Steppenwolf Theatre (@SteppenwolfThtr) 6 de fevereiro de 2018

Our old friend and Steppenwolf theatre colleague John Mahoney passed away yesterday. So many wonderful plays together over the years. A wonderful actor I’ll never forget his 1985 performance in Orphans (Chicago and New York). — Gary Sinise (@GarySinise) 6 de fevereiro de 2018

John singing at my wedding. Watch Moonstruck, Say Anything and/or Frasier or anything you can with him in it and raise a glass to John. Remember him well. pic.twitter.com/Tj3i5B4x13 — Peri Gilpin (@GilpinPeri) 6 de fevereiro de 2018