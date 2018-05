Três ataques à bomba a igrejas cristãs em Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, causaram pelo menos 11 mortos e 40 feridos, este domingo, segundo a agência Reuters. Segundo a polícia, os bombistas suicidas eram todos da mesma família e entre eles estavam crianças e adolescentes.

O responsável disse que 40 feridos foram transportados para o hospital.

O polícia apelou à calma, garantindo que foram reforçadas as medidas de segurança em espaços públicos. Como medida de precaução, as autoridades também encerraram todas as igrejas em Surabaya e cancelaram um festival de comida que teria lugar este domingo.

O movimento extremista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos ataques.

O porta-voz da polícia Tito Karnavian disse que a família esteve na Síria, país onde o movimento Estado Islâmico controlava vastas áreas, até há pouco tempo. O responsável acrescentou que o pai fez explodir um carro bomba, dois filhos, de 18 e 16 anos, usaram uma mota num dos ataques, enquanto a mãe estava com duas crianças de 12 e nove anos na terceira igreja.

Imagens partilhadas no Twitter mostram o momento em que um dos atacantes detonou um explosivo junto a uma das igrejas.

Breaking: Video showing one of the Surabaya attackers riding a motorcycle into the grounds of a church and detonating a bomb. pic.twitter.com/X0DBrHB4p9

— Adam Harvey (@adharves) May 13, 2018