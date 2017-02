O número de mortos no atentado suicida contra um templo sufista no sul do Paquistão aumentou para 76. O último balanço das autoridades indica ainda que 210 pessoas ficaram feridas, incluindo 40 em estado crítico.

O ataque ocorreu na quinta-feira à tarde na cidade de Shewan, província de Sindh, e já foi reivindicado por uma célula jihadista ligada ao Estado Islâmico.

“Os mortos aumentaram para 76 e há 40 feridos muito graves”, disse Rasool Bakhsh, chefe da esquadra de polícia de Shewan.

A mesma fonte indicou que a cidade está de luto, com a maioria das lojas encerradas e uma forte presença policial, com 200 agentes destacados para a zona.

O ataque aconteceu durante a hora da oração. Um bombista suicida fez-se explodir no interior do templo Lal Shahbaz Qalandar.

O principal hospital da região está sobrelotado.

O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, já condenou o atentado.