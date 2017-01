Um grupo de homens armados atacou o hotel Dayah em Mogadíscio, capital da Somália, depois de provocarem duas explosões à entrada do edifício.

Segundo a agência Reuters, que cita fonte da polícia, pelo menos 13 pessoas foram mortas e uma dezena ficaram feridas no atentado.

Entre os feridos estão pelo menos quatro jornalistas, que acorreram ao local após a primeira explosão, constatou um jornalista da AFP.

A primeira explosão atingiu, no início da manhã, o hotel frequentado por políticos e localizado perto do parlamento e da presidência. Vários homens armados, de seguida, entraram no complexo do hotel, antes da explosão de uma segunda bomba, que feriu os jornalistas que estavam a chegar ao local, disse a fonte citada pela AFP.

O capitão da polícia Mohamed Hussein afirmou que dezenas de pessoas, incluindo deputados, deveriam estar no hotel na altura em que foi lançado o ataque, ao início da manhã, segundo a agência Associated Press (AP).

O grupo terrorista Al-Shabaab já reivindicou o ataque, segundo a Al Jazeera, que cita a radio Andaluz, ligada ao grupo.