1. A mulher que se tornou a imagem dos atentados de Bruxelas

A fotografia de uma mulher coberta de pó, com a roupa rasgada e sem um sapato marcou o atentado em Bruxelas. O momento foi registado por uma jornalista georgiana, no aeroporto de Zaventem.

2. As primeiras fotografias do atentado em Nice

Em julho deste ano, o terror voltou a atingir os franceses e, desta vez, foi um camião em zigue-zague que traçou uma linha trágica de morte em Nice. As primeiras fotografias que descreveram a tragédia foram umas das notícias mais vistas este ano.

3. iPhone 7 e iWatch são à prova de água

A novidade tecnológica parece que surpreendeu os leitores. Depois de Tim Cook afirmar que este era “o melhor iPhone” de sempre, muitos quiseram conhecê-lo.

4. Este avião entrou no olho do furacão Matthew

O furacão Matthew deixou um rasto de morte e destruição, principalmente no Haiti. As imagens que descreveram a realidade dura do país foram vistas por muitos.

5. Afinal, foi por isto que a Torre Eiffel não se iluminou com as cores portuguesas

Portugal foi campeão europeu em França e a Torre Eiffel não foi iluminada com as cores da bandeira portuguesa como era tradição durante o Euro para a equipa vencedora. Os portugueses quiseram saber porquê.

6. Veja como está agora o menino de dois anos acusado de bruxaria

Uma criança abandonada no Sul da Nigéria, pelos pais, depois de ser considerada bruxa, foi resgatada em janeiro por uma dinamarquesa. Dois meses depois, as imagens do menino saudável e feliz foram dadas a conhecer.

7. As imagens de uma "fábrica de medalhistas" chinesa

O futuro olímpico de algumas crianças treinadas na escola de ginástica, em Shangai, na China, foi revelado em 31 fotografias. Esgrima, ginástica, boxe e taekwondo são algumas das modalidades praticadas pelas futuras “medalhistas”.

8. Esta jovem visitou 180 países em apenas 15 meses

Em 15 meses, uma jovem visitou 180 países, dos 196 que pretendia conhecer, para bater o recorde da pessoa mais rápida de sempre a conhecer o maior número de países.

9. Como o cruzeiro de sonho se tornou num pesadelo

O maior navio de cruzeiro do mundo, Harmony of the Seas, aparentemente com as melhores condições e muito luxuoso, deixou os passageiros furiosos. As obras ainda em curso e urinóis entupidos foram algumas das imagens partilhadas pelos clientes nas redes sociais.

10. Os parques escondidos que a Disney não quer que ninguém veja

A Disney tem mistérios e locais por descobrir e um fotógrafo desvendou um pouco dos parques abandonados e proibidos de forma permanente.