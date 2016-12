O motorista polaco do camião utilizado no atentado de Berlim, na semana passada, foi assassinado com um tiro na cabeça horas antes do ataque, referem os dados finais da autópsia publicados hoje pelo jornal Bild.

Os resultados mostram que o homicídio terá sido cometido entre as 16:30-17:30, ou seja, três a quatro horas antes do atentado cometido pouco depois das 20:00.

Esta notícia não coincide, no entanto, com as primeiras informações que foram difundidas pelo mesmo jornal e que indicavam que o motorista polaco, Lukasz Urban, 37 anos, casado e com um filho, tinha sido morto a tiro momentos antes do atentado contra o mercado de Natal em Berlim.

As primeiras notícias referiam que o cidadão polaco, motorista do camião, utilizado no atentado, tinha oferecido resistência contra o terrorista e tentado impedir o ataque porque o corpo apresentava vários cortes de arma branca, quando foi encontrado na cabine do veículo, no lugar ao lado do condutor.

Por alegadamente Lukasz Urban ter tentado dissuadir Amri de realizar o ataque, foi lançada uma petição online na plataforma Change.org a pedir que o homem seja condecorado com a Ordem do Mérito. Até hoje de manhã, essa petição contava com cerca de 40.000 assinaturas.

Os últimos desenvolvimentos dão conta que o suspeito do atentado, o tunisino Anis Amri, de 24 anos, foi visto pelas câmaras de vigilância na plataforma da gare de Lyon-Part-Dieu, na passada quinta-feira. Três dias depois de ser procurado em todo o lado pela polícia alemã. O homem acabou por ser capturado e morto em Milão, pelas autoridades italianas.