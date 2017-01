Seis pessoas morreram e outras oito ficaram feridas num ataque contra uma mesquita no Quebeque, Canadá, perpetrado esta noite por dois homens, que dispararam contra os fiéis, informou esta segunda-feira a polícia. o atentado visou o Centro Cultural Islâmico e já foi classificado pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, como um "ataque terrorista".

Veuillez lire ma déclaration sur l’attaque terroriste survenue à Québec ce soir :https://t.co/RPd2E2l9K4 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 de janeiro de 2017

“Esta noite os canadianos lamentam os mortos num cobarde ataque numa mesquita da cidade do Quebeque. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias”, escreveu Trudeau na sua conta de Twitter.

Ce soir, les Cdns pleurent les victimes de l'attaque lâche dans une mosquée de Québec. Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 de janeiro de 2017

A porta-voz da polícia Christine Coulombe disse aos jornalistas que "seis pessoas com idades entre 35 e 70 anos" morreram. "Oito pessoas ficaram feridas" no ataque que está a ser investigado pela polícia como um "ato terrorista", afirmou.

Christine Coulombe disse que dois suspeitos foram detidos após o ataque.

De acordo com testemunhas, cerca de 40 pessoas faziam orações na mesquita, na altura do tiroteio. O jornal La Presse noticia que o ataque aconteceu cerca das 20:00 locais (01:00 desta segunda-feira, em Lisboa). Um dos suspeitos estaria armado com uma metrelhadora AK-47.

A CBC fala no envolvimento de uma terceira pessoa ainda não localizada.

Também o primeiro-ministro da província do Quebeque, Philippe Couillard, classificou de “terrorista” o ataque perpetrado na última noite.

Le #Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Toute notre solidarité aux proches des victimes, des blessés et à leur famille. — Philippe Couillard (@phcouillard) 30 de janeiro de 2017

Philippe Couillard escreveu na rede social Twitter que “como resultado deste ato terrorista, pedi que a bandeira na Assembleia Nacional (parlamento provincial) seja hasteada a meia-haste”.

À la suite de cet acte terroriste, j'ai demandé à l'#assnat de mettre en berne notre drapeau du #Québec. #tousunis — Philippe Couillard (@phcouillard) 30 de janeiro de 2017

O Presidente francês, François Hollande, também condenou “nos termos mais fortes possíveis” o “odioso ataque”.

É o espírito da paz e a abertura das pessoas do Quebeque que os terroristas querem atingir”, disse Hollande.

A mesquita terá sofrido atos de vandalismo e sido alvo de mensagens xenófobas nos últimos meses.