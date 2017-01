Faz esta quinta-feira, 19 de janeiro, um mês do atentado terrorista no mercado de natal, em Berlim, que matou 12 pessoas. Muitos fizeram questão de homenagear as vítimas deixando flores e velas junto ao local onde o terror atacou a Alemanha. E até no parlamento se fez um minuto de silêncio em nome de todos os que perderam a vida. A chanceler alemã, Angela Merkel mostrou-se ainda consternada