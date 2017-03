Nos placares informativos do Metro de Londres têm estado a aparecer, desde quarta-feira, mensagens inspiradoras e de apoio aos cidadãos, depois do atentado terrorista na ponte de Westminster que provocou quatro mortos na capital do Reino Unido.

Mas, de acordo com os jornais Independent e The Guardian, algumas dessas mensagens não foram escritas pelos funcionários do metropolitano e os placares foram criados online através de uma ferramenta automática. Ou seja, são falsos. É o caso deste:

this London Underground sign is fake, I think, so probably don't share it. There are real things that are worth sharing, share them instead. pic.twitter.com/M2RLlDkFBN — Tom Chivers (@TomChivers) 23 de março de 2017

A mensagem refere o seguinte:

Todos os terroristas estão educadamente avisados que ISTO É LONDRES e façam o que fizerem estaremos a assistir a tudo enquanto bebemos uma chávena de chá e continuamos em frente. Obrigado.”

Certo é que, sendo falsa, a mensagem é tão boa (ou tão convincente) que foi lida esta quinta-feira de manhã pelo jornalista Nick Robinson no programa de notícias “Today”, da BBC Radio 4, como se tivesse sido escrita por funcionários do Metro de Londres.

E mais: antes do meio-dia a mensagem foi até discutida no parlamento britânico, quando foi lida pelo deputado conservador Simon Hoare. A primeira-ministra Theresa May disse que se tratou de "um tributo maravilhoso" que "resumiu tudo o que todos nesta casa disseram hoje".

MPs applauding a fake tube sign. A 'wonderful tribute' says Theresa May about the fake tube sign. — Olly Barratt (@ollybarratt) 23 de março de 2017

O sentimento foi partilhado por milhões de pessoas, incluindo jornalistas e deputados.

Love this message from tube staff: "This is London. And whatever you do to us we will drink tea and jolly well carry on." pic.twitter.com/b2mHGaiCe6 — George Freeman MP (@Freeman_George) 23 de março de 2017

Glad this is going viral. "Politely" pic.twitter.com/2aaN4aKv8A — Amol Rajan (@amolrajanBBC) 23 de março de 2017

Muitos deles, incluindo Nick Robinson, esclareceram mais tarde que o placar do Metro era falso, mas sublinharam que o sentimento inspirado pela mensagem permanece.

Well, you learn something every day. That lovely tube sign might be "fake" but the sentiment isn't for thousands sharing it @BBCr4today https://t.co/qrnD3JU9xW — Nick Robinson (@bbcnickrobinson) 23 de março de 2017

For the avoidance of any doubt this is a computer generated sign but nevertheless a sentiment shared by millions (@elenacresci) https://t.co/067AG7GVrz — Kay Burley (@KayBurley) 23 de março de 2017

Como qualquer imagem massivamente partilhada na internet, o placar tornou-se um meme:

so good to see this on the tube today pic.twitter.com/y8PW2BGSsy — Thomas Gorton (@AngstromHoot) 23 de março de 2017

Heartwarming sign of the true spirit of London. pic.twitter.com/gubugQBLDz — Ern Malley (@GeoffShadbold) 23 de março de 2017

O software que permitiu criar a mensagem que, na realidade, não foi vista no Metro de Londres foi desenvolvido há dez anos pelo programador informático Tim Waters no site www.tubesign.uk para a criação de mensagens de informações falsas.

Esta é a fotografia do placar original, caso tenha curiosidade em saber o que lá estava escrito:

@TomChivers Excited that it will soon be 10 years since the real photo of that sign was taken. pic.twitter.com/BNsyphAyEF — John Self (@john_self) 23 de março de 2017

Sempre que há acontecimentos extraordinários na cidade, os funcionários do Metro de Londres escrevem mensagens encorajadoras em placares de informações. Estas quarta e quinta-feira, alguns delas foram fotografadas pelos passageiros: