Seis horas depois do ataque terrorista que ocorreu em Londres e depois de uma reunião de emergência com o seu núcleo duro, a primeira-ministra britânica veio falar aos britânicos e a todo o mundo sobre o que aconteceu.

Theresa May condenou o ataque na ponte de Westminster e junto ao parlamento britânico, apelidando-o de "doentio e depravado".

A escolha do local, apontou, "não foi acidental". O terrorista escolheu o parlamento britânico, casa da "democracia, da liberdade e da lei".

Daí a primeira-ministra britânica reconhecer que é um "alvo" para aqueles que rejeitam esses valores. Mas deixou a garantia de que "qualquer tentativa de derrotar esses valores através da violência e do terror está condenada ao fracasso".

O nível de ameaça do Reino Unido foi elevado para "severo" e "isso não vai mudar".

May elogiou a "bravura excepcional" da polícia e serviços de segurança e prestou homenagem ao polícia que foi esfaqueado pelo terrorista e que acabou por morrer.

Na sua declaração, sem direito a perguntas, confirmou também que o Parlamento estará a funcionar, amanhã, normalmente.