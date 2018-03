O ataque terrorista a um supermercado em França, esta sexta-feira, fez quatro vítimas mortais e 15 feridos, entre os quais um português. Este sábado, o secretário de Estado francês Christophe Castaner divulgou, através do Twitter, a identidade das vítimas.

"Quatro destinos quebrados. O de Jean, um homem que acabava de chegar da loja, o de Christian, um enólogo aposentado que, como sempre, chegou cedo ao talho, e o de Arnaud, totalmente comprometido... para além da tristeza, a nossa luta deve ser implacável", escreveu Castaner no Twitter.

Quatre destins brisés. Celui d'un homme venu juste faire ses courses, de Jean, viticulteur à la retraite, de Christian, arrivé tôt, comme toujours, pour le chef boucher et d'Arnaud totalement engagé...au dela de notre tristesse, notre lutte doit être implacable. — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 de março de 2018

De acordo com a imprensa francesa, Jean, um sexagenário, era o passageiro do Opel Corsa que foi roubado por Redouane Lakdim em Carcassonne, o mesmo veículo onde seguiria o cidadão português que ficou ferido com gravidade.

Quanto a Christian Medves, de 50 anos, trata-se do chefe do talho do supermercado onde aconteceu o ataque que foi morto "com um tiro na cabeça". Segundo os amigos, era um homem jovial com "um coração enorme".

Adieu ancien collègue et vieux copain. Ton sourire et ta sympathie manqueront à tous... Christian, assassiné à 49 ans, victime de l'islamisme le 23 mars 2018. Nous n'oublierons pas. Pensées à ta femme et tes filles. Que cette photo fasse le tour du monde.Texte de Vincent.M pic.twitter.com/Wonx8mdleb — yocss (@YoanCss) 23 de março de 2018

Dentro do supermercado, Redouane Lakdim - um cidadão francês de origem marroquina, de 25 anos, que já tinha sido detido por radicalização islâmica - fez ainda uma outra vítima mortal, um cliente cuja a identidade ainda é desconhecida.

A quarta vítima mortal é Arnaud Beltrame, o polícia que substituiu os reféns durante o sequestro. O tenente-coronel da polícia francesa ficou ferido com gravidade no ataque, vindo a falecer durante a madrugada.

O atacante foi abatido a tiro pelas forças da ordem. O Estado Islâmico reivindicou o ataque.