O camião que irrompeu por um mercado de Natal em Berlim, causando a morte de pelo menos 12 pessoas entre as dezenas atropeladas, foi conduzido contra a multidão “intencionalmente”, disse esta terça-feira a política de Berlim.

Os nossos investigadores assumem que o camião foi intencionalmente conduzido contra a multidão no mercado de Natal”, disse a polícia numa mensagem publicada na rede social Twitter sobre o ataque ocorrido na noite de segunda-feira.

Um balanço da polícia alemã publicado horas antes na mesma rede social dava conta de 48 pessoas feridas, algumas das quais com ferimentos muito graves, que foram transportadas para hospitais.

A sad certainty: Today 12 people died at #Breitscheidplatz, 48 partially seriously injured are cared for by hospitals. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 de dezembro de 2016

A polícia de Berlim anunciou que está a tratar o caso como “provável atentado terrorista”.

A polícia informou numa mensagem publicada na rede social Twitter que estava a investigar o “provável atentado terrorista” ocorrido na noite de segunda-feira.

“Todas as medidas policiais perante o alegado atentado terrorista em Beitscheidplatz continuam a toda a velocidade e com o cuidado necessário", referiu através da sua conta oficial no Twitter.