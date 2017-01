Homens armados com espingardas automáticas e pistolas invadiram uma prisão no Bahrein, mataram um polícia e libertaram dez prisioneiros condenados por terrorismo, informou a polícia. O ataque provocou uma caça ao homem em toda a ilha no domingo.

Os nomes e fotografias dos fugitivos já foram divulgados pelas autoridades, num comunicado emitido, esta segunda-feira, pelo Ministério do Interior.

No mesmo comunicado, o ministério diz que o ataque foi lançado por "uma célula terrorista de quatro ou cinco membros armados com espingardas automáticas e pistolas".

Nenhum grupo reivindicou no imediato a responsabilidade pelo ataque à prisão de Jaw, no sul da capital (Manama).

Os ataques contra a polícia são comuns no Bahrein, um reino com uma população de maioria xiita, mas liderado por sunitas.