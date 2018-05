O autor do ataque mortal com uma faca que ocorreu no sábado no centro de Paris nasceu na Chechénia em 1997, disse este domingo uma fonte judicial francesa citada pela AFP.

A fonte afirmou que o atacante tinha nacionalidade francesa, mas nasceu na república russa.

Os pais foram detidos para serem interrogados pelas autoridades.

Não foram reveladas mais informações por esta fonte, cuja identificação não foi autorizada.

O agressor foi morto pela polícia depois de matar um homem de 29 anos e ferir quatro pessoas num bairro movimentado perto da Ópera Garnier, no sábado à noite.

Dois dos feridos, um homem de 34 anos do Luxemburgo e uma mulher de 54 anos sem-abrigo foram feridos com gravidade. Os outros dois feridos, uma mulher de 26 anos e um homem de 31 sofreram ferimentos ligeiros.

O ministro do Interior francês, Gerard Collomb, realiza este domingo um encontro especial de segurança para tratar do ataque, que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.