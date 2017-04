Uma série de atentados suicidas, na terça-feira, em Tikrit, no norte do Iraque, fizeram pelo menos 22 mortos, disse esta quarta-feira à Associated Press uma fonte da autoridade provincial iraquiana.

De acordo com a mesma fonte, tratou-se de um ataque desencadeado por cinco bombistas suicidas.

Um dos atacantes atingiu uma patrulha policial num bairro de Tikrit, provocando a morte de 10 agentes.

No total, pelos menos 31 pessoas ficaram feridas.

Até ao momento os ataques ainda não foram reivindicados.