Um centro comercial de Berlim, em Prenzlauer Berg, foi encerrado nesta quinta-feira na sequência de uma operação policial que está em curso, avança o jornal alemão Der Tagesspiegel.

Não é possível circular nas imediações e também a circulação de comboios e de elétricos nas proximidades foi interrompida.

Der genaue Hintergrund des Einsatzes ist derzeit noch unklar. Augenzeugen bestätigen die Sperrungen und die Polizeipräsenz. #lasttweet — Der Tagesspiegel (@tagesspiegel) December 22, 2016

Não foram divulgadas mais informações sobre os motivos desta operação policial e se a mesma está relacionada com o ataque ao mercado de Natal de Berlim, na noite de segunda-feira, em que um camião de matrícula polaca, alegadamente conduzido pelo tunisino Anis Amri, abalroou a multidão, fazendo 12 mortos e 48 feridos, mas há a suspeita de que se trate de uma mala abandonada.

No entanto, de acordo com o diário alemão Bild, nas últimas horas foram realizadas buscas em apartamentos naquele zona, Prenzlauer Berg, com o grupo de operações especiais a arrombar, pelo menos, a entrada numa habitação, como mostra uma imagem divulgada pelo jornal.

A norte de Estugarda, segundo o jornal regional Stimme, a polícia alemã revistou um autocarro na estação de Heilbronn depois de o motorista do veículo que fazia uma ligação de longa distância, entre o Luxemburgo e a Bósnia, ter denunciado que o suspeito estaria a bordo. Não terá passado de falso alarme.

Entretanto, o Ministério Público alemão chamou os jornalistas para anunciar que fez buscas na casa de Anis Amri, no âmbito da investigação ao atentado de Berlim, reivindicado já pelo Estado Islâmico, e que, tal como o ministro do Interior afirmou, tem provas de que o tunisino é o autor provável do ataque ao mercado de Natal.