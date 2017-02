A fotografia que captou a fúria do assassino do embaixador russo Andrei Karlov em Ancara, em dezembro venceu o World Press Photo. O autor é o fotógrafo turco Burhan Ozbilici, da agência Associated Press.

A imagem foi captada logo depois do crime e mostra o atirador, Mevlüt Mert Altıntaş, vestido com fato e gravata, com a arma na mão direita e o braço esquerdo erguido num gesto de força. No seu rosto, transparece uma expressão de fúria e determinação. No chão está o corpo do embaixador.

Foto: Burhan Ozbilici/Associated Press

O crime ocorreu a 19 de dezembro do ano passado. Mevlüt Mert Altıntaş era um jovem polícia turco que terá agido contra os bombardeamentos na síria "Não se esqueçam de Alepo", terá gritado no local do crime.

Esta imagem faz parte de uma série intitulada "An Assassination in Turkey" ("Um assassinato na Turquia"), que também conquistou o prémio na categoria Spot News - Stories.

O presidente do júri, Stuart Franklin, comentou que a imagem captada por Ozbilici "é uma incrível fotografia de grande impacto noticioso".