Miosotis Familia, de 48 anos e agente da polícia de Nova Iorque, foi baleada na cabeça na madrugada desta quarta-feira, em Bronx, e acabou por não resistir aos ferimentos. A mulher acabou por morrer num incidente que as autoridades norte-americanas classificam como um “ataque não provocado”. Miosotis trabalhava como agente há 12 anos e deixa três filhos. No local do crime, foi encontrado um revólver cinzento. As autoridades continuam a investigar o crime