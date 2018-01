Uma bomba de gás de cloro envenenou pelo menos 21 pessoas, na madrugada desta segunda-feira, na cidade de Duoma, na Síria. Entre as vítimas, estão sete crianças.

O ataque terá sido da responsabilidade das forças leais ao regime de Bashar al-Assad, atual presidente da Síria. Os mísseis que continham o veneno foram lançados para uma zona residencial, em Duoma, a 10 quilómetros da capital da Síria, Damasco. É o terceiro ataque na Síria, desde 2018.

Quando usado em determinadas quantidades, o gás de cloro pode até ser mortal. Especialmente nas crianças, o gás de cloro provoca danos no sistema respiratório. O contacto com este químico provoca dificuldades na respiração e tosse. Para além disso, provoca também irritações na pele, náuseas e vómitos. Mesmo depois de tratadas, as vítimas deste ataque químico poderão desenvolver doenças respiratórias crónicas.