Um quadro de 1917, que foi censurado por obscenidade, fará história ao ser leiloado a partir de 150 milhões de dólares (122.555.000 milhões de euros).

A obra Nu Couché, da autoria de Amadeo Modigliani e que vai a leilão no dia 14 de maio, em Nova Iorque, mostra a figura inteira de uma mulher deitada sobre lençóis brancos, casualmente olhando por cima do ombro e fixando o olhar diretamente no espectador.

A nudez da pintura levou a fechar a exposição de Amadeo Modigliani na galeria Berthe Weill, de Paris, em 1917. Agora vai tornar-se a obra com início de leilão mais elevado, ultrapassando Les femmes d'Alger ( 1955) de Pablo Picasso, que tinha uma estimativa de 140 milhões de dólares (114.385.000 milhões de euros) e acabou vendido por 179 milhões de dólares (146.249.000 milhões de euros).