O arquiteto norte-americano Robert Venturi, Prémio Pritzker 1991, que se destacou no pós-modernismo, morreu aos 93 anos, anunciou esta quinta-feira a publicação internacional Architect's Newspaper.

De acordo com a publicação da área do design e da arquitetura, Robert Venturi, que era considerado um ícone da arquitetura americana, deixa vivo o seu legado, através do ateliê Venturi Scott Brown Associates (VSBA).

De acordo com o Architect's Newspaper, a família comunicou a morte através de uma mensagem: "Robert Venturi, um dos principais arquitetos do mundo, faleceu pacificamente em casa, na terça-feira".

O jornal The New York Times escreveu que a morte surgiu como consequência da doença de Alzheimer.

Através da criação de edifícios, trabalho académico e investigação, o casal Robert Venturi e Denise Scott Brown ajudou a desencadear um movimento na arquitetura que rompeu com a hegemonia do modernismo, que tinha prevalecido durante grande parte do século XX.

Arquiteto e urbanista

Venturi nasceu em 25 de junho de 1925, em Filadélfia, a mesma cidade onde se formou como arquiteto e urbanista, e na Universidade da Pensilvânia conheceu Denise Scott Brown, em 1960, quando ambos aí lecionavam.

Era membro honorário do Royal Institute of British Architects, e fundou o seu escritório em 1964, administrando-o com sua mulher e parceira de trabalho, Denise, de 1967 a 2012.

Venturi reformou-se oficialmente em 2012 devido à idade avançada, mas Denise Scott Brown continua a trabalhar no escritório, que agora está sob a direção de Daniel McCoubrey.

Algumas das obras realizadas pelos arquitetos foram recentemente ameaçadas: o destino do Museu de Arte Contemporânea, em San Diego, passou recentemente por uma batalha pública de preservação, e a Casa Abrams, em Pittsburgh, foi demolida em agosto deste ano.

O 'Campus Life Plan' da Universidade de Brown, o Centro Cívico de Denver, o Museu da Criança, em Houston, a ala Sainsbury, da National Gallery, em Londres, o Museu de Arte de Seattle, assim como o plano de revitalização da Washington Avenue, em Miami, estão entre os projetos da dupla Robert Venturi/Denise Scott Brown.

Robert Venturi recebeu por diversas vezes, as diferentes distinções da American Institute of Architects (AIA), incluíndo a Medalha de Ouro, em parceria com Denise Scott Brown. Foi distinguido como comendador da Ordem de Mérito, de Itália, e da Ordem das Artes e das Letras, de França.