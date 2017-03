Arqueólogos chineses desenterraram seis cidades antigas, construídas sobre as ruínas umas das outras, no mesmo local arqueológico, no centro da China, informou esta segunda-feira o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

A descoberta ocorreu em Xinzheng, na cidade de Kaifeng, uma das mais antigas do país asiático e capital de várias dinastias da China Antiga.

A primeira cidade construída, chamada Kailang, remonta à época dos Reinos Combatentes (575 - 221 AC, período imediatamente anterior à primeira unificação da China), enquanto a mais recente data da última dinastia imperial, a Qing (1644-1911).

O local onde outrora existiam as cidades está situado na margem sul do rio Amarelo, o que levou à degradação das antigas construções devido a inundações ou resíduos deixados pela corrente.

Six ancient cities buried deep underground & spanning several dynasties over 2,000 years unearthed in central China https://t.co/3EoAe6dD9B pic.twitter.com/k3EbKIXoEe — People's Daily,China (@PDChina) 13 de março de 2017

As primeiras notícias sobre a possível existência destas seis cidades foram publicadas em 2006, ainda que as escavações só tenham arrancado em 2012. Os resultados do projeto, batizado "Cidade sobre Cidade", só foram divulgados agora.

Cada cidade está enterrada vários metros sob aquela que a sucedeu e Kailang, a mais antiga, estava 12 metros abaixo do solo, destacou o South China Morning Post.

As seis cidades apresentam semelhanças no desenho urbanístico, com as construções ordenadas num rígido eixo norte-sul, obedecendo ao conceito tradicional chinês de geomancia.