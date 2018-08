Duas crianças sobreviveram depois de estarem sozinhas dois dias, sem comida e água, junto ao corpo da mãe, que morreu num despiste do carro em que seguiam. A polícia acredita que o acidente tenha acontecido no sábado, na estrada de Camcen, cidade de Little Rock, Arkansas, nos Estados Unidos.

De acordo com a FOX, a polícia norte-americana encontrou Kylen, de apenas três anos, a caminhar numa estrada em Camden na manhã de segunda-feira. Posteriormente, publicaram uma fotografia da criança nas redes sociais para o conseguirem identificar e chegar à família. Kylen tinha arranhões e cortes, mas aparentava estar bem de saúde.

A partir da publicação, que foi já eliminada, as autoridades perceberam que a mãe, Lisa Holliman, de 25 anos, não era vista há dias.

O xerife do condado de Ouachita, do estado do Arkansas, regressou ao local, onde Kylen tinha sido encontrado, à procura de mais pistas e foi aí que encontraram a mãe numa ravina, não visível da estrada. O menino terá conseguido libertar-se do cinto de segurança, e subiu a ravina, pelo meio dos arbustos. Graças a ele, o carro foi encontrado e o irmão de Kylen foi salvo.

A mãe da criança foi encontrada fora do carro. A polícia acredita que tenha sido projetada do veículo durante o acidente.

No banco do carro, a polícia encontrou o irmão de Kylen, de apenas um ano. Neste momento, o bebé está a ser tratado no hospital, na sequência de uma desidratação.

Eles passaram por um inferno, sem dúvida", disse o detetive-tenente Nathan Greeley.

A polícia acredita então que o acidente tenha acontecido dois dias antes e, que Kylen conseguiu sair do carro pelo tejadilho antes de subir a uma colina cheia de arbustos para pedir ajuda.

O avô de Kylen, James Holliman, chamou o neto de "herói".

Foi difícil ver assim o meu neto, sabe, ali deitado todo arranhado", explicou James à FOX.

James contou ainda que perder a filha é "definitivamente a coisa mais difícil que vai passar na vida." O avô de Kylen disse ainda que o sofrimento é ainda maior, depois de saber que a filha estava grávida de quatro semanas.