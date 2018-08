Dezasseis enfermeiras que trabalham no mesmo hospital estão grávidas e vão dar à luz no mesmo período de tempo. Entre outubro e janeiro, as mulheres vão todas dar à luz.

As enfermeiras do Hospital Banner Desert, em Mesa, no estado norte-americano do Arizona, descobriram que estavam grávidas ao mesmo tempo quando criaram uma conversa de grupo no Facebook para mulheres que estão à espera de bebé.

Acho que não percebemos quantas de nós estávamos grávidas até que criarmos o grupo no Facebook", revela Rochelle Sherman.

Jolene Garrow, uma das enfermeiras, diz que, à medida que o tempo tem passado, os pacientes têm começado a perceber que a maioria das enfermeiras está à de esperanças.

Devido ao elevado número de grávidas, as pessoas brincam com a situação que parece ter-se tornado assunto no hospital.

As pessoas perguntam o que está na água", refere a enfermeira Ashley Atkins.

Segundo Jolene, as funcionárias que não estão em período gestacional têm sido compreensivas e têm seguido os pacientes sujeitos a tratamentos prejudiciais para a gravidez, como a quimioterapia.

Depois de darem à luz, estas mulheres vão ter direito a licença de maternidade de 12 semanas e o hospital vai ficar sem muitas enfermeiras ao mesmo tempo.

Estamos a planear isso há meses", informa a diretora dos enfermeiros Heather Francis, relativamente à escassez de pessoal.

As enfermeiras revelam que vão juntas ao refeitório do hospital com frequência para satisfazerem os desejos da gravidez e chegaram mesmo a pedir que a salada fosse mais “amigável à gravidez”, adicionando-lhe pickles e azeitonas.

Não é um trabalho fácil quando estamos grávidas e não nos sentimos bem o tempo todo, por isso é bom partilhar histórias e ter apoio, percebe-se o quanto as colegas de trabalho apoiam, a equipa de gestão, e por isso tem sido uma boa experiência”, diz a enfermeira Ashley Atkins.

O hospital deicidiu marcar o acontecimento com um presente às futuras mães. Deu-lhes uma peça de roupa de bebé, onde pode ler-se: "Relaxe! A minha mãe é enfermeira do Banner!".