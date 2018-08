Celeste Ayala, polícia e mãe há pouco tempo, estava de serviço num hospital pediátrico quando ouviu um bebé de apenas seis meses a chorar. Reconheceu o choro e percebeu logo o que precisava: comida. Sem hesitar, pegou nele e amamentou-o. O gesto que está correr o mundo aconteceu no passado dia 15 de agosto em La Plata, Buenos Aires, na Argentina.

A agente fazia a segurança na unidade hospitalar, acompanhada por um colega, que fotografou o momento e publicou no Facebook. A fotografia que conta a história tornou-se viral nas redes sociais.

Quero tornar público este grande gesto de amor que tiveste com este bebé. Sem o conheceres, não hesitaste nem um momento e agiste como se fosses mãe dele. Não te importaste com o cheiro e a sujidade dele, que tanto incomodou os profissionais do hospital. Coisas assim não se veem todos os dias", lê-se na publicação de Marcos Heredia.

Celeste Ayala contou ao jornal Clarín que fez o que o "instinto maternal" lhe mandou.

Está com fome", disse no hospital, sendo depois avisada pelos funcionários de que a criança "estaria suja e que cheirava mal".

O bebé em causa tinha acabado de chegar ao hospital com os cinco irmãos menores que tinham sido separados dos pais por ordem do tribunal, segundo o mesmo jornal argentino. Estavam no hospital por estarem malnutridos.

O ministro da Segurança de Buenos Aires já fez questão de agradecer pessoalmente o gesto. O encontro com Celeste aconteceu na última sexta-feira e marcou também a promoção da agente, que subiu à categoria de Sargento.

Hoy recibimos a Celeste, la oficial que amamantó a un bebé en el Hospital de Niños de #LaPlata para notificarle su ascenso. Queríamos agradecerle en persona ese gesto de amor espontáneo que logró calmar el llanto del bebé. La policía que nos enorgullece, la policía que queremos. pic.twitter.com/8aBp0Xj4Zj — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 17 de agosto de 2018

Cristian Ritondo escreveu: "A polícia que nos orgulha. A polícia que queremos."