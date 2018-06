A Espanha ofereceu-se, esta segunda-feira, para receber os 629 migrantes retidos no Mediterrâneo, depois de Itália e Malta se terem recusado a abrir os portos para que o barco da ONG SOS Mediterrâneo atracasse. Em comunicado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, deu instruções para que o barco seja recebido no porto de Valência.

"É nossa obrigação ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma com as obrigações do Direito Internacional", pode ler-se no comunicado divulgado no seu site oficial.

Esta segunda-feira, depois do governo italiano ter negado receber o Aquarius, o autarca de Palermo, Leoluca Orlando, desafiou a ordem dizendo que o porto da cidade está sempre disposto "a receber barcos, civis ou de soldados comprometidos a salvar vidas no Mediterrâneo",

Isto porque, no domingo, o ministro do Interior de Itália pediu a Malta que recebesse o barco da ONG SOS Mediterrâneo que o novo Governo italiano não autoriza que desembarquem em Reggio Calabria, no sul do território, mas Malta recusou abrir o porto ao navio Aquarius e acusou Itália de colocar a vida dos migrantes em risco por não respeitar as regras internacionais..

We are concerned at #Italy authorities’ directions given to #Acquarius on high seas. They manifestly go against international rules, and risk creating a dangerous situation for all those involved -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 10 de junho de 2018

De acordo com a comunicação social italiana, Matteo Salvini enviou uma carta urgente às autoridades maltesas, explicando que o Aquarius, com pessoal dos Médicos Sem Fronteiras, encontra-se a 43 milhas náuticas de Malta (quase 80 quilómetros), pelo que a obrigação de desembarque dos migrantes não pertence aos italianos.

A Guarda Costeira italiana, que coordena as operações de vigilância e resgate no Mediterrâneo central, disse à agência Efe que, no sábado, foram resgatados 629 imigrantes em seis operações, nas quais participaram unidades da ilha de Lampedusa, três navios mercantes e a ONG SOS Mediterrâneo.

Todos os imigrantes - 123 menores não acompanhados e sete grávidas - foram transferidos para o Aquarius, disse a ONG francesa.