Dias depois do bebé real ter nascido, o príncipe William regressou às suas responsabilidades e esteve presente na tradicional cerimónia de homenagem aos soldados britânicos (Anzac Day), que todos os anos acontece no dia 25 de Abril. No entanto, este ano o evento ficou marcado por um acontecimento peculiar: o momento em que o marido de Kate Middleton não consegue esconder o cansaço e quase se deixa dormir em público.

No vídeo partilhado pela imprensa é possível ver o príncipe William numa luta constante contra o sono enquanto decorrem as celebrações, que este ano contaram com a presença de Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, cujo casamento se irá realizar já próximo dia 19 de maio.

E porque falta menos de um mês para a tão aguardada cerimónia, o Palácio de Kensington anunciou, esta quinta-feira, que o Príncipe Harry pediu ao seu irmão, William, que fosse o seu padrinho de casamento.

No mesma publicação pode ler-se ainda que o Príncipe William sente-se “honrado” com o pedido e deseja “apoiar o seu irmão na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, no próximo dia 19.”

Recorde-se que o Príncipe Henry foi também o padrinho de casamento do Príncipe William, quando este se casou com Kate Middleton em 2011.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 de abril de 2018