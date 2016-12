O próximo secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quarta-feira querer encontrar-se com o presidente norte-americano eleito, Donald Trump, “logo que seja possível” e que é sua “determinação estabelecer um diálogo construtivo com a nova administração”.

O ex-primeiro-ministro português, que sucede no cargo de secretário-geral da ONU a Ban Ki-moon a 1 de janeiro, falava numa entrevista à SIC.

“Tive (…) uma excelente reunião de trabalho com o Presidente Putin e espero que o mesmo possa vir a acontecer com Donald Trump”, disse, referindo-se ao encontro que manteve no final de novembro com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin.