O secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou os esforços das Coreias do Norte e do Sul para construir uma relação de confiança, dizendo-se desejoso de discutir com ambos os países, em setembro, que contributo poderá dar para ajudar a implantar a paz na região e conseguir a desnuclearização da península coreana.

O secretário-geral aguarda para discutir como poderá apoiar ainda mais as partes nos seus esforços diplomáticos para trazer paz sustentável, segurança e completa e verificável desnuclearização da península coreana durante a semana em que irá decorrer a Assembleia-Geral das Nações Unidas", afirmou, na noite de segunda-feira, o porta-voz Stephane Dujarric, através de um comunicado.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in, o dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, são presenças esperadas no encontro anual de líderes mundiais nas Nações Unidas, em Nova Iorque, na última semana de setembro.