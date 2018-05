O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta quarta-feira esperar “que o bom senso prevaleça” e que as cimeiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e os Estados Unidos tenham efetivamente lugar e sejam um sucesso.

Espero que, no final, o bom senso prevaleça e espero que as cimeiras se realizem e que tenham sucesso”, declarou Guterres, numa conferência de imprensa em Bruxelas após um encontro de trabalho na sede da Comissão Europeia.

A Coreia do Norte afirmou não estar interessada numa cimeira com os Estados Unidos, caso esta se reduza à "exigência unilateral" do desarmamento nuclear, horas depois de ter cancelado uma reunião com a vizinha do Sul.

O encontro marcado entre as Coreias foi cancelado esta quarta-feira de manhã pela Coreia do Norte, que justificou a decisão com as manobras militares conjuntas de Seul e Washington.

A irritação norte-coreana ameaça agora pôr em causa a histórica cimeira entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para 12 junho em Singapura.

Em declarações oficiais, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano afirmou que a Coreia não tem qualquer interesse numa cimeira de "negociações unilaterais".