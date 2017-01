Tudo, menos milagres. António Guterres encontrou-se esta terça-feira com os funcionários das Nações Unidas, em Nova Iorque, a quem dirigiu uma mensagem pedindo empenhamento na defesa da Carta constitutiva da organização e com quem deverá trabalhar nos próximos cinco anos.

Para Guterres, segundo as suas palavras, "a única forma de atingir os nossos objetivos é trabalhar juntos, como equipa, e ganhar o direito de servir os valores globais consagrados na Carta, que são os valores da ONU e os valores que unem a humanidade".

Em funções desde o primeiro dia do ano, quando assinou a sua primeira declaração como secretário-geral da ONU, António Guterres não deixou de lembrar o atentado ocorrido numa discoteca da Turquia, precisamente na passagem de ano, que vitimou 39 pessoas.

Podem imaginar como é para mim, que trabalhei com as pessoas da Turquia enquanto Alto-Comissário, país que se tornou o maior recipiente de refugiados de todo o mundo, ver que se tornam agora vítimas deste terrível ataque terrorista" , disse o secretário-geral.

Fazendo um balanço em que lembrou que os números da pobreza extrema desceram e que aumentaram as proteções sociais nas últimas décadas, Guterres notou que "a verdade é que as desigualdades sociais aumentaram".

Num mundo em que tudo se tornou global, em que as comunicações se tornaram globais, o facto de seres excluído torna-se ainda mais insuportável. As pessoas podem ver como os outros vivem, podem ver a prosperidade noutras partes do mundo. Esta exclusão desperta e invoca raiva e torna-se um fator de instabilidade e conflito" , disse.

António Guterres referiu-se ainda àquele que deve ser um dos grandes desafios do seu mandato: os ataques crescentes ao multilateralismo vindos de políticos nacionalistas, como Donald J. Trump, que toma posse a 20 de janeiro como presidente dos EUA.

Para Guterres, o mundo enfrenta problemas que só podem ser resolvidos com o empenhamento de todos.

Guterres disse ainda que não se deve “tomar nada como garantido" e que estes sentimentos "não são partilhados por muitas pessoas no mundo."

Vemos em muitos países a crescente divisão entre opinião pública, governos e classe política. Também vemos em muitas partes do mundo, em relação a organizações internacionais como a ONU, resistência e ceticismo quanto ao papel que a ONU pode desempenhar" , disse o sucessor do sul-coreano Ban Ki-moon.

António Guterres, falando aos funcionários da ONU, considerou que estes devem estar orgulhosos do seu trabalho e "reconhecer os seus feitos" na melhoria da qualidade de vida de pessoas em todo o mundo. Mas devendo também assumir o que correu pior.

Também precisamos reconhecer aquilo em que ficamos aquém, as nossas falhas, e reconhecer as situações em que não conseguimos ajudar, como deveríamos, as pessoas com quem nos preocupamos", disse, indicando erros, por exemplo, na resolução de conflitos e manutenção de paz.