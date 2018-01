O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, na terça-feira à noite, em Davos, na Suíça, disse hoje à agência Lusa fonte oficial do Governo português.

Esta reunião bilateral, que foi solicitada por Angola e que será a segunda entre ambos em menos de dois meses, acontecerá logo após a chegada de António Costa a Davos, onde participará até sexta-feira no Fórum Económico Mundial.

A reunião com o chefe de Estado angolano foi marcada logo para o primeiro momento de disponibilidade na agenda do primeiro-ministro. As relações com Angola são uma prioridade do Estado português", acentuou à agência Lusa a mesma fonte do executivo de Lisboa.