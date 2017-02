As transportadoras aéreas já podem aceitar passageiros com destino aos Estados Unidos vindos dos sete países de maioria muçulmana que Donald Trump tinha vetado, depois de um juiz ter suspendido a ordem do Presidente.

Apesar de a Casa Branca ter prometido lutar contra a decisão do juiz James Robart, que se aplica a todo o país, o departamento da alfândega e proteção fronteiriça, a agência federal encarregada da imigração, informou as transportadoras aéreas que os vistos dos cidadãos dos países em questão - Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen – voltam a ser válidos e devem aceitar os passageiros nos seus voos.

O departamento informou também as companhias aéreas que os detentores de um visto de refugiado têm entrada autorizada, segundo explicou à CNN uma das transportadoras.

Apesar deste revés na decisão do presidente norte-americano, a Casa Branca já prometeu combater o bloqueio de juiz à proibição de entradas nos EUA.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, reafirmou que a ordem executiva de Trump é “legal e apropriada” e disse que o Departamento de Justiça irá pedir uma suspensão de emergência da ordem do tribunal federal “o mais depressa possível”.

A ordem do Presidente tem como objetivo proteger a nação e ele tem a autoridade constitucional e a responsabilidade de proteger o povo norte-americano”, disse.

A ordem executiva de Trump suspendia durante 90 dias a emissão de vistos para cidadãos dos sete países e por outros 120 o programa de acolhimento de refugiados.

Esta sexta-feira, um juiz federal de Seattle bloqueou, temporariamente, a ordem executiva do Presidente Donald Trump que proíbe a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

O bloqueio surgiu no mesmo dia em que se ficou a saber que mais de 100 mil vistos foram revogados desde que Donald Trump assinou a ordem executiva, que além de suspender a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos nos EUA, também travou a entrada de refugiados.

Os números foram divulgados por um advogado do Estado durante uma audiência no tribunal federal de Alexandria, Estado da Virgínia, onde decorre o processo movido por dois irmãos iemenitas, que à chegada ao aeroporto de Dulles (EUA) foram colocados num avião de volta para a Etiópia, mesmo tendo consigo vistos legais de residência - que levaram anos a conseguir.