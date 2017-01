Boris Johnson, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, conversou com o governo norte-americano para esclarecer o impacto do decreto de Donald Trump nos britânicos.

De acordo com a ABC, Boris Johnson explicou que "a medida executiva do presidente [norte-americano] só se aplica a indivíduos que viagem de um dos sete países nomeados: Iraque, Síria, Irão, Sudão, Líbia, Somália e Iémen".

Se estiver a viajar para os EUA de outro lugar que não esses países (por exemplo, o Reino Unido), a medida executiva não se aplica a si e não vai ser alvo de nenhum controlo extra, independentemente da sua nacionalidade ou do seu local de nascimento. Se é cidadão do Reino Unido que está a viajar de um desses países para os EUA, então a lei não se aplica a si - mesmo se tiver nascido num desses países. Se tem dupla nacionalidade de um desses países a viajar para os EUA de FORA desses países, então a lei não se aplica a si. Os únicos cidadãos com dupla nacionalidade que podem ter controlo extra são aqueles que viajam de um desses sete países - por exemplo, um cidadão com nacionalidade britânica e líbia que viaje da Líbia para os EUA. Os EUA reafirmaram o seu forte compromisso com o procedimento expedito de todos os viajantes do Reino Unido", pode ler-se na nota do MNE britânico.

NEW: UK Foreign Office clarifies impact of US immigration order on UK nationals, following conversations with US government pic.twitter.com/BXTJvGO9m1 — ABC News Politics (@ABCPolitics) 29 de janeiro de 2017

A medida de Trump, fortemente criticada por líderes europeus que se reuniram este sábado em Lisboa, está já a ser aplicada por algumas companhias aéreas.

Nacionais do Iraque, Síria, Irão, Sudão, Líbia, Somália e Iémen, sejam refugiados, imigrantes ou até turistas, passaram a estar temporariamente barrados de entrar no Estados Unidos, com o decreto do presidente norte-americano assinado sexta-feira.