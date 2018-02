Nove pessoas morreram este sábado e outra ficou ferida numa explosão causada por resíduos de fogo-de-artifício num aterro na província de Cantão, no sul da China, informou a agência estatal Xinhua.

Um incêndio começou de madrugada nos arredores da cidade de Qingyuan, num local de recolha de lixo onde vários trabalhadores e famílias habitam, em estruturas de madeira improvisadas, explicaram as autoridades locais.

As primeiras investigações indicaram que foram os restos do fogo-de-artifício que causaram o incêndio e, quando vários funcionários tentaram extingui-lo, ocorreu a detonação, que causou a morte de nove pessoas e ferimentos noutra.

Na noite de quinta-feira, durante a entrada do Ano Novo Lunar, outras quatro pessoas morreram numa outra explosão provocada por fogo-de-artifício na província do sul de Yunnan.

Durante as celebrações do Ano Novo, é tradição no país asiático lançar fogo-de-artifício e petardos para afugentar espíritos malignos.

Desde o ano passado, 444 cidades chinesas proibiram fogo-de-artifício, incluindo Pequim ou Tianjin, numa tentativa de reduzir a poluição e os numerosos incêndios e feridos que ocorrem todos os anos.

Apesar desta proibição no centro urbano de Pequim (nos arredores é permitido), sete pessoas ficaram feridas na sexta-feira devido ao uso desses dispositivos, que também causaram 12 incêndios.