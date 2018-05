Uma jovem de 19 anos foi detida pela Guarda Civil, em Villarrubia de los Ojos, Espanha, por ter centrifugado o seu gato na máquina de lavar, publicando o vídeo do ato na Internet.

No vídeo é possível ver a jovem a colocar o gato na máquina de lavar, acionando o programa de centrifugação o que levou à morte do animal.

As investigações começaram há mais de um mês quando uma organização protetora dos animais denunciou o caso às autoridades, informou o Gabiente de Estado espanhol em nota de imprensa.

A esta denúncia juntaram-se ainda outras seis de várias associações protetoras de animais e de pessoas anónimas no decorrer da investigação, avança a agência de notícias Efe.

As investigações permitiram ainda a identificação de uma pessoa que tinha publicado vídeos e imagens e também conversas com pessoas próximas da jovem, que corroboraram com o ato.

As provas recolhidas foram entregues ao Tribunal de Primeira Instância e de Instrução de Damiel.