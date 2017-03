É a primeira colheita de azeite feita na propriedade dos atores Brad Pitt e Angelina Jolie, no sul de França, conhecida como Château Miraval. O anúncio do novo produto biológico surgiu esta terça-feira da parte da família Perrin, os viticultores que são responsáveis pela gestão da herdade.

A propriedade, onde os atores celebraram o seu casamento em 2014, comercializa um vinho rosé, “Miraval Rosé Côtes de Provence”, muito popular nos Estados Unidos. Tem também várias oliveiras cultivadas, das quais resulta agora a produção de azeite.

Há doze hectares e agora (as oliveiras) já têm doze anos. Nós extraímos um azeite extravirgem, 100% biológico" , revelou Charles Perrin à agência noticiosa France Press.

A quantidade de azeite produzida não é conhecida. Mas sabe-se que 10 mil garrafas de 50 centilitros estarão à venda a partir deste mês, por 29 euros”.

Na apresentação comercial, o azeite Brad Pitt e Angelina Jolie é descrito como sendo “suave, com apontamentos de amêndoa, avelã e alcachofra”. É engarrafado numa garrafa de grés, para melhor o conservar, de cor preta.

O casal está em processo de divórcio desde setembro de 2016, mas, segundo Charles Perrin, os rumores da venda da propriedade Château Miraval são falsos.

É um investimento para a sua família e para os seus filhos. Eles falaram connosco sobre isso e estão envolvidos em tudo o que tem a ver com o campo. Temos projetos a longo prazo e acabámos de lançar o último Vintage Rosé com os nossos nomes no rótulo: engarrafado por Pitt, Jolie e Perrin", garantiu Perrin.