Uma apresentora de televisão norte-americana deu a notícia da morte da própria filha, de 21 anos, vítima de overdose de Fentanyl, um poderoso opioide (analgésico) que tem sido associado a milhares de mortes em todo o mundo, incluindo de várias celebridades.

Emily Groth morreu em maio passado, mas só agora a pivot da KELO-TV, afiliada da CBS na Dakota do Sul, Angela Kennecke, decidiu partilhar a morte da filha com os espectadores, depois de tantas vezes ter feito a cobertura do consumo de opioides nos Estados Unidos.

Angela Kennecke sabia que algo se passava com a sua filha, mas não sabia que esta era dependente de Fentanyl. Estava, inclusive, a preparar uma intervenção à filha quando recebeu o telefonema do marido e pai de Emily que a deixou em choque, contou. Desde então procura a melhor forma de despertar consciências para o que diz ser uma epidemia nos Estados Unidos.