Um retrato do artista plástico norte-americano Andy Warhol, feito em 1963, vai a leilão, pela primeira vez, no dia 28, em Londres, e poderá atingir os 8 milhões de euros.

De acordo com o jornal The Guardian, a obra de arte que vai a leilão é uma impressão a partir de uma fotografia de Andy Warhol, feita numa máquina automática, de rua.

Os primeiros autorretratos do artista, feitos com as fotografias das máquinas automáticas de Nova Iroque, nunca foram tão relevantes para a cultura contemporânea como agora", afirmou James Sevier, da leiloeira Sotheby's, àquele jornal.