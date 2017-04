Subiu para cinco o número de vítimas do ataque de Westminster, em Londres. De acordo com a polícia, citada pela Reuters, avança uma mulher, que se acredita ser Andreea Cristea, morreu esta quinta-feira.

A romena, de 31 anos, estava em Londres, de férias, com o noivo Andrei Burnaz. Os dois estavam na ponte Westminster, a caminho do London Eye, quando ocorreu o ataque. A arquiteta foi resgatada com vida do Tamisa e o noivo sofreu uma fratura no pé.

Em comunicado, divulgado pela Polícia Metropolitana de Londres, a família e o namorado de Andreea agradeceram todo o apoio que receberam ao longo destas duas semanas e revelaram que o dinheiro angariado para a recuperação da arquiteta será doado a instituições de solidariedade.

"Depois de lutar pela vida durante duas semanas, a nossa amada e insubstituível Andreea - filha, irmã e companheira maravilhosa, amiga dedicada e a pessoa mais única e amável que possam imaginar - foi cruelmeente arrancada das nossas vidas. (...) Infelizmente, a Andreea não vai poder usar o dinheiro angariado para a sua recuperação, por isso gostaríamos de o doar à caridade. Ela não iria querer que fosse de outra forma", pode ler-se no comunicado.

O ataque de Londres aconteceu a 22 de março. Um carro abalroou várias pessoas na ponte Westminster e o veículo acabou por parar junto ao Palácio de Westminster - o parlamento britânico.

O suspeito esfaqueou um polícia no perímetro do parlamento e, de seguida, foi atingido a tiro por outros agentes.

O ataque foi reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico, mas a polícia referiu não haver quaisquer dados que indiquem que o atacante, Khalid Masood, tivesse ligações a esse grupo ou à Al-Qaeda.