Andreas Pérez, um piloto de Moto3, morreu aos 14 anos depois de ter sido atropelado durante uma prova do Circuito de Barcelona-Catalunha no domingo. A notícia foi confirmada em comunicado pela equipa do piloto, Reale Avintia Racing, citado pela imprensa espanhola.

"Andreas Pérez foi internado com lesões cerebrais muito graves e pouco depois foi diagnosticada a morte cerebral. Apesar do seu coração continuar a bater e de muitos esforço, os médicos nada puderam fazer para lhe salvar a vida", pode ler-se no comunicado.

O jovem estava entre a vida e a morte depois de ter caído na prova de Moto3 de domingo e ter sido atropelado por um colega que não conseguiu desviar-se. O piloto foi internado no hospital de Sant Pau, em Barcelona, onde acabou por falecer.