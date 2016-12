As forças de segurança turcas detiveram seis pessoas no âmbito do caso do homicídio do embaixador russo Andrey Karlov na capital turca, informou esta terça-feira a estação NTV.

O pai, a mãe, a irmã do alegado assassino, Mevlüt Mert Altintas, e outros dois parentes foram detidos durante a noite em Soka, cidade natal do atacante, situada no oeste da Turquia. O sexto detido é o seu colega de apartamento em Ancara.

Um grupo de 18 investigadores, agentes dos serviços secretos e diplomatas russos foram enviados etsa terça-feira para a Turquia para a investigação do homicídio do embaixador russo em Ancara, anunciou o Kremlin citado pelas agências russas.

O grupo vai operar na Turquia no quadro do inquérito sobre a morte do embaixador da Rússia Andreï Karlov, conforme acordado pelos Presidentes russo e turco durante a sua conversa telefónica” na noite de segunda-feira, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Altintas era polícia e estava há dois anos e meio nas forças antimotim.

Andrei Karlov foi alvejado ao final da tarde de segunda-feira, em Ancara, quando discursava numa exposição de fotografia intitulada "A Rússia como é vista pelos turcos". Alvejado gravemente, o embaixador Andrei Karlov não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outras três pessoas, pelo menos, ficaram feridas no atentado levado a cabo em Ancara, na galeria de arte. De acordo com o ministro turco do Interior, nenhum dos atingidos inspira cuidados, tendo um deles já deixado o hospital.

Entretanto, depois de um homem ter aberto fogo em frente à embaixada em Ancara, os Estados Unidos informaram que a mesma, bem como os consulados norte-americanos em Istambul e Adana vão estar encerrados esta terça-feira. A embaixada fica perto da galeria de arte onde Karlov foi baleado e polícia turca deteve o atirador.

Deste incidente não resultaram vítimas.

O atentado ocorre um dia antes das esperadas conversações em Moscovo, entre o ministro turco dos Negócios Estrangeiros e elementos das diplomacias russa e iraniana, por causa dos conflitos na Síria.

Apesar do atentado, o presidente da câmara baixa do parlamento russo, Leonid Slutsky, já assegurou à agência noticiosa Interfax que as conversações sobre a Síria continuam agendadas para terça-feira. E que Moscovo mantém a intenção de realizar a reunião.