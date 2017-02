"Política de extermínio", pura e simples, é a conclusão do relatório da Amnistia Internacional sobre o que se passa na prisão de Saydnaya, após ter ouvido 84 testemunhas, incluindo guardas, prisioneiros e juízes.

Desde setembro de 2011 até dezembro de 2015, 13 mil pessoas, na sua maioria civis e opositores do regime do presidente Bashar al-Assad, foram enforcadas na cadeia.

O relatório, intitulado "Matadouro Humano: Enforcamento em massa e extermínio na prisão de Saydnaya", refere que, pelo menos uma vez por semana, 50 detidos eram retirados das celas para julgamentos arbitrários. Eram espancados e posteriormente enforcados "no meio da noite e em total sigilo".

Durante todo esse processo, eles permaneciam com os olhos vendados. Não sabiam quando ou como iriam morrer, até lhes porem a corda à volta do pescoço", refere o relatório, com base nos testemunhos recolhidos.