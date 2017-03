Um vídeo que mostra um grupo de passageiros, judeus ortodoxos, a rezar em conjunto enquanto o avião em que viajavam realizava uma aterragem de emergência, em Amesterdão, tornou-se viral nas redes sociais.

O voo da Titan Airways, que fazia ligação entre o aeroporto de Stansted, em Londres, para Rzeszow, na Polónia, perdeu pressão na cabine e teve que realizar a aterragem de emergência no Aeroporto de Schiphol, na capital holandesa, na manhã deste domingo.

O passageiros, que seguiam numa peregrinação ao túmulo do rabino Elimelech de Lizhensk, tiveram que usar máscaras de oxigénio, devido à despressurização. Muitos surgem num vídeo a cantar “Ani Ma’amim”, que significa “eu acredito”, enquanto leem livros de oração.

O capitão do avião fez uma chamada de socorro às 09:43, depois da cabine começar a perder pressão. O avião aterrou de emergência no aeroporto de Schiphol, 17 minutos depois, por volta das 10 horas. Ninguém ficou ferido.

Não houve feridos entre os passageiros e a tripulação, mas à chegada o avião foi recebido pela equipa de emergência, por precaução e para garantir o bem-estar dos passageiros”, disse uma porta-voz da Titan Airways, de acordo com o jornal britânico Metro.

Embora estas situações sejam raras, todas as tripulações da Titan Airways passam por um treino rigoroso e regular, de acordo com os regulamentos da EASA (Agência de Segurança da Aviação Europeia) da União Europeia, para garantir que estas situação são geridas com sucesso”, acrescentou.

Todos os anos centenas de judeus organizam viagens como esta, em voos charter do Reino Unido para o Sudeste da Polónia, para irem em peregrinação ao túmulo do rabino Elimelech, um dos fundadores do movimento Chasidic, que morreu em 1787.