Um copiloto da American Airlines morreu, na quarta-feira, pouco antes de aterrar em Albuquerque, Novo México, avança a CNN.

O voo 1353, que fazia ligação entre Dallas e Fort Worth, estava a menos de dois quilómetros da aterragem quando uma "emergência médica" foi declarada a bordo.

O piloto foi identificado pela Administração Federal da Aviação como William "Mike" Grubbs.

Depois do avião ter aterrado no Aeroporto Internacional de Albuquerque, os serviços de emergência ainda tentaram reanimar o piloto. De acordo com duas testemunhas, as manobras de reanimação duraram cerca de 40 minutos antes de ser declarado o óbito.

Em comunicado, a companhia lamentou a morte do piloto e afirmou estar a "cuidar da família e dos colegas de Grubbs nesta altura difícil".

Esta não é a primeira vez que um membro da companhia morre em funções. Em outubro de 2015, um piloto, de 57 anos, sentiu-se mal durante um voo entre Phoenix e Boston e acabou por falecer a bordo.